Nerazzurri in campo per mettere subito alle spalle la brutta esperienza della Supercoppa Italiana e riprendere il cammino in campionato. Inter di Inzaghi ospite del Venezia, momentaneamente penultimo. La gara, in programma il 12 gennaio alle 15, sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Venezia – Inter, le probabili formazioni:

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Idzes, Sverko, Altare; Zampano, Busio, Nicolussi Caviglia, Ellertsson, Carboni; Oristanio, Pohjanpalo. All. Di Francesco.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Taremi, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.