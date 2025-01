Venezia – Inter, ultima chiamata per Asllani e Zielinski

Tanti infortuni in casa Inter e qualche voce di mercato che condiziona in parte le scelte di Inzaghi. Il tecnico dei nerazzurri costretto a fare a meno, tra gli altri, di Calhanoglu e Mkhitaryan. A centrocampo occasione per Asllani e Zielinski, Inzaghi e i dirigenti interisti si attendono risposte soprattutto dall’albanese, con Frattesi verso l’addio fondamentali diventano le prestazioni sportive di Asllani e dell’ex Napoli, che potrebbero condizionare le scelte di mercato.

Probabili formazioni di Venezia – Inter

Venezia (3-5-2): Stankovic; Idzes, Sverko, Altare; Zampano, Busio, Nicolussi Caviglia, Ellertsson, Carboni; Oristanio, Pohjanpalo. Allenatore: Di Francesco.

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram. Allenatore: Inzaghi.