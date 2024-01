Verona-Empoli: probabili formazioni e dove vederla

Scontro salvezza tra Verona e Empoli allo stadio Bentegodi. Le 2 squadre sono rispettivamente 18esima e 19esima: una vittoria sarebbe dunque fondamentale per entrambe in chiave salvezza. L’Empoli è alla disperata ricerca dei 3 punti che mancano dal 12 novembre, in seguito alla vittoria al Maradona contro il Napoli. Due delle 3 vittorie totali del Verona sono arrivate in casa, mentre l’Empoli è la squadra che ha segnato meno gol nelle trasferte di questo campionato: soltanto cinque.

Le probabili formazioni

VERONA (4-3-3): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Coppola, Doig; Duda, Folorunsho, Suslov; Ngonge, Djuric, Mboula. All. Baroni

Squalificati: Lazovic (2)

Indisponibili: Serdar , Braaf, Dawidowicz, Saponara

EMPOLI (4-3-1-2): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Fazzini, Grassi, Maleh; Baldanzi; Cambiaghi, Caputo. All. Andreazzoli

Squalificati:

Indisponibili: Pezzella, Guarino, Bastoni S., Kovalenko, Ebuehi

Dove vederla

Verona-Empoli andrà in scena sabato 13 gennaio e sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.