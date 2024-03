Verona-Milan, vista dai bookmakers | Comparazione quote

Il Bentegodi si prepara ad ospitare il confronto tra Hellas Verona e Milan, due squadre che arrivano a questa sfida forti di recenti vittorie che hanno rilanciato le loro ambizioni in campionato. Dopo aver ottenuto una seconda vittoria consecutiva senza subire gol, il Verona di Baroni guarda con rinnovata fiducia alla lotta per la salvezza, puntando a sfruttare il fattore casa per mettere in difficoltà i rossoneri. Il Milan, da parte sua, ha superato l’Empoli per 1-0 grazie a una rete di Pulisic, risultato che ha permesso ai Diavoli di balzare al secondo posto in classifica, superando la Juventus.

Baroni e la sua squadra puntano a continuare il percorso positivo, confidando nella solidità difensiva mostrata nelle ultime uscite e nella pericolosità di giocatori come Folorunsho, decisivo nell’ultima vittoria. L’allenatore gialloblù, pur consapevole della difficoltà dell’impegno, invita i suoi a concentrarsi sul lavoro quotidiano e sull’importanza di crescere come squadra, senza lasciarsi distrarre dalla classifica.

Dal canto suo, il Milan di Pioli arriva a Verona con la consapevolezza di poter contare su un gruppo coeso e di qualità, come sottolineato dallo stesso allenatore, che elogia la compattezza e l’impegno dimostrato dai suoi giocatori. Dopo il successo in Europa League, i rossoneri puntano a confermare il buon momento anche in campionato, con il rientro di Leao che si aggiunge alle opzioni offensive a disposizione di Pioli, pronto a guidare la sua squadra verso un altro risultato positivo.

Verona-Milan, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, il Milan è favorito per la vittoria finale, con il segno 2 che oscilla interno a 1.65 su Snai e 1.69 su SportBet, il pareggio (X) si attesta intorno al 3.85 mentre una vittoria del Verona (segno 1) si trova anche quota 5.00. Ecco la comparazione quote di Verona-Milan dei bookmakers: