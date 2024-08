Verona-Napoli, le ultimissime sulle formazioni

Esordio in campionato per il nuovo Napoli targato Antonio Conte. Il tecnico salentino si affida al 3-4-2-1. Resta in dubbio Buongiorno, per un problema alla caviglia, che, in caso di recupero, dovrebbe posizionarsi al centro della difesa, supportato da Rrahmani e Olivera. In mezzo al campo Anguissa e Lobotka, con Di Lorenzo e Spinazzola sulle fasce. In avanti Raspadori, coadiuvato da Politano e Kvaratskhelia. Zanetti sceglie Tengstedt come terminale offensivo, con Suslov, Harroui e Lazovic alle sue spalle.

Verona-Napoli, le probabili formazioni:

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tcatchoua, Dawidowicz, Magnani, Frese; Serdar, Duda; Suslov, Harroui, Lazovic; Tengstedt. All. Zanetti.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori. All. Conte.