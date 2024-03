Verona Sassuolo, risultato, tabellino e highlights del match

Colpo salvezza del Verona che ha battuto 1-0 il Sassuolo nella sfida valida per la 27esima giornata di Serie A che si è giocata al ‘Bentegodi’. A decidere il match un gol di Swiderski al 79′. Incubo per Domenico Berardi. L’attaccante del Sassuolo, al rientro oggi dal 1′ si è fatto male ed è stato costretto a lasciare il campo in lacrime al 60′. Sfortunata la dinamica dell’infortunio con il numero 25 neroverde che si è fatto male nello stoppare un pallone rilanciato dal portiere del Verona, Montipò. Si attendono ulteriori dettagli su questo stop che potrebbe incidere anche sulle scelte del Ct della Nazionale, Luciano Spalletti, in vista degli Europei. Grazie a questo successo il Verona si porta a 23 punti in classifica e respira. Il Sassuolo resta fermo a quota 20.

Il tabellino

Reti: Swiderski 79′

HELLAS VERONA: Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Serdar, Duda; Noslin (59′ Mitrovic), Suslov, Lazovic; Henry

A disposizione: Chiesa, Perilli, Belahyane, Tavsan, Swiderski, Centonze, Rúben Vinagre, Dani Silva, Magnani, Dani Silva, Charlys, Bonazzoli

Allenatore: Marco Baroni.

SASSUOLO: Consigli, Pedersen, Erlic, Ferrari, Doig, Henrique, Boloca, Berardi (59′ Castillejo), Thorstvedt, Laurienté, Pinamonti

A disposizione: Pegolo, Cragno, Kumbulla, Toljan, Missori, Racic, Lipani, Bajrami, Obiang, Ceide, Volpato, Defrel, Mulattieri

Allenatore: Davide Ballardini.

Arbitro: Sig. Maresca di Napoli.

Assistenti: Sig. Tolfo di Pordenone e Sig. Perrotti di Campobasso.

IV Uomo: Sig. Fourneau di Roma 1.

VAR: Sig. Doveri di Roma 1 e Sig. Paterna di Teramo.

Ammoniti: 47′ Henrique (S), 51′ Dawidowicz (H), 71′ Castillejo, 88′ Coppola

Espulsi:

Note:

VERONA SASSUOLO HIGHLIGHTS