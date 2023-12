Domani pomeriggio nella cornice del GEWISS STADIUM, si affrontano Atalanta e Milan, in particolare per la squadra di Pioli è un match da non sbagliare, la squadra Gasperini invece cerca il riscatto dopo la clamorosa sconfitta contro il Torino nel posticipo del Lunedì.

De Ketelaere l’ora del riscatto

Oltre che per i motivi di classifica, sarà una match importante anche per Charles De Ketelaere, che proprio in estate, è stato girato in prestito dai rossoneri ai neroazzuri. Il giovane attaccante lo scorso anno è sbarcato a Milano, carico di aspettative, dovute anche al prezzo pagato dal duo Maldini-Massara. La esperienza con i diavoli però, non è stata all’altezza, basti pensare che il belga in rossonero ha collezionato 40 presenza fra tutte le competizioni, senza riuscire però a trovare la rete. In estate, complice anche la concretezza agguerrita nel ruolo, l’attaccante classe ‘01 accetta il trasferimento alla corte di Gasperini, per cercare di dare una svolta alla sua avventura italiana. Al momento però, non stanno arrivando le risposte desiderate, perché in 16 presenze considerando tutte le competizioni il giovane attaccante è fermo a quota due reti, divise una in Serie A e una in Europa League. Domani però De Ketelaere, vuole farsi trovare pronto all’appuntamento con il destino, e chissà che proprio la partita contro il suo ex Milan, non segni la svolta dell’avventura italiana, e inizierà a mostrare anche nel nostro campionato le qualità di quando giocava nel Club Bruges dove in 120 presenze ha siglato 20 reti. Per Charles potrebbe essere arrivata l’ora del riscatto.