Milan, Pioli: “Obiettivo minimo arrivare fra le prime quattro, ma noi vogliamo fare qualcosa di più”

Dopo aver conseguito due vittorie consecutive in campionato, alternate da una sconfitta significativa in Champions League contro il Borussia Dortmund, il Milan si prepara per affrontare un’importante sfida contro l’Atalanta a Bergamo, valida per la 15esima giornata di Serie A. Di seguito, l’estratto della conferenza stampa pre-partita tenuta dall’allenatore dei rossoneri.

Milan, parla Pioli: “Domani grande partita, Gasperini sta facendo bene”

Stagione non ancora alla metà, ma ci sono stati già diversi momenti…

“Mancano ancora troppe partite per fare delle classifiche definitive, ma è chiaro che non possa mancare la continuità dei risultati ed è quello che stiamo cercando, è il nostro grande obiettivo. Domani un’altra grande opportunità. Obiettivo minimo arrivare fra le prime quattro, ma noi vogliamo fare qualcosa di più”.

L’Atalanta può ambire al quarto posto?

“Con loro sempre partite belle non so, difficili sì. Gasperini sta facendo un grande lavoro: sono una squadra completa, con qualità e organizzazione, con fisicità e intensità, con centrocampisti che segnano”.

Stai seguendo De Ketelaere?

“Lo sto seguendo in questa settimana soprattutto. Sta giocando in un ruolo più offensivo, ha qualità, l’anno scorso gli è servito per imparare qualcosa, è un giocatore di prospettiva. Se dovesse giocare, dovremo stargli molto attenti”.

Come stanno Kjaer e Leao?

“Importantissimo l’allenamento di oggi per Leao, ha raggiunto dei picchi di intensità buoni negli ultimi fue giorni; nell’allenamento del pomeriggio decideremo. Kjaer ha superato il problema muscolare, ma non è ancora pronto”.

Pensate solo all’Atalanta?

“Stiamo pensando solo a domani, non ci sono problemi nel pensare già al Newcastle”.

Stanno tornando alcuni giocatori…

“Certi momenti si passano in una stagione: più giocatori abbiamo a disposizione, meglio è. Bennacer ha bisogno di un po’ di tempo per ritrovare la condizione”.