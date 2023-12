Il Fenerbahçe è ancora sulle tracce di Rade Krunić. Secondo La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo del club turco Mario Branco sta per arrivare in Italia per concludere con il Milan l’affare per il giocatore della Bosnia ed Erzegovina che ha già con la squadra di Istanbul un accordo di tre milioni di euro netti all’anno. La società rossonera chiede per il cartellino del centrocampista almeno dieci milioni di euro.

Milan | I piani rossoneri

Il Milan deve ancora essere convinto in merito alla questione Krunić, per il quale la società chiederebbe una decina di milioni che verrebbero poi resi utili per l’arrivo di un grande attaccante nel mese di gennaio. Attualmente i dirigenti rossoneri vorrebbero il canadese Jonathan David, e c’è ancora l’interesse per il giocatore dello Stoccarda Serhou Guirassy.