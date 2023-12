Rade Krunić, secondo l’edizione odierna di MilanNews.it e la conferma data da Il Corriere della Sera, sarebbe pronto a lasciare il Milan. Il bosniaco non è stato schierato da Stefano Pioli tra i titolari nelle ultime tre partite dopo la sosta, e in più non ha preso parte al riscaldamento in occasione della gara contro il Frosinone. Tali episodi darebbero quindi un’ulteriore prova del trasferimento imminente del centrocampista della Bosnia-Erzegovina.

Krunić | La situazione del bosniaco

Krunić era stato blindato quest’estate dalla società rossonera, in mancanza dell’appena recuperato Bennacer, ma ora più che mai il giocatore sembra essere destinato a partire per la Turchia. Secondo quanto riportato da CorSera: “Il suo addio a gennaio, destinazione Fenerbahce, è sempre più probabile”. Tra le altre cose, è Krunić stesso a dimostrarsi intenzionato a partire per Istanbul, sponda Fenerbahçe, dove vedrebbe il proprio stipendio raddoppiarsi. Moncada nelle prossime settimane potrebbe già lavorare ad una sua alternativa.