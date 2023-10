Verso Borussia Dortmund-Milan, che prova di maturità per i rossoneri! E’ tutto nelle mani di Leao

Il Milan riparte da due certezze, quella di essere tornato ad essere il Milan visto prima del derby e la certezza di aver ritrovato il vero Rafael Leao, un giocatore fondamentale per questa squadra, un giocatore indispensabile per questa squadra, contro la Lazio, se ancora ce ne fosse bisogno, ha dimostrato tutte le sue qualità, ha dimostrato quanto possa risultare decisivo e in un momento decisivo come questo, il Milan ha bisogno del vero Rafael Leao, ha bisogno di queste certezze; i rossoneri arrivano al match di Champions sul campo del Borussia Dortmund con la certezza di aver ripreso il cammino giusto, di aver intrapreso la strada giusta, quella strada che in campionato ha portato gli uomini di Pioli a portare a casa tre vittorie nelle ultime tra partite, l’ultimo pareggio risale proprio alla prima sfida di Champions contro il Newcastle, li dove il Milan però arrivava all’esordio in Europa con le “ossa rotte”, arrivava con il morale a terra dopo il derby perso malamente.

Adesso è tutto un altro Milan, con un altro morale, con altre convinzioni, la convinzione di poter fare una grande partita e portare via punti su un campo difficile come quello di Dortmund, davanti a un muro giallo che a livello ambientale potrebbe condizionare molto la partita e davanti a una squadra che in campionato ancora non conosce la parola sconfitta, davanti a una squadra che fino ad ora ha subito solamente 6 gol in campionato e si è dovuto arrendere solamente davanti al PSG. Pioli dovrà fare a meno solamente dell’infortunato Loftus-Cheeck: in mediana Musah e Reijnders sicuri del posto con Adli (in vantaggio) e Pobega in ballottaggio per la terza maglia nel ruolo di play davanti alla difesa, per il resto formazione confermata perché Pioli riparte da certe conferme e da alcune certezze che domani sera potrebbero fare la differenza.

PROBABILI FORMAZIONI:

BORUSSIA DORTMUND (3-5-2): Kobel; Sule, Hummels, Schlotterbeck; Ryerson, Sabitzer, Emre Can, Brandt, Wolf; Adeyemi, Malen. Allenatore: Terzic.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.