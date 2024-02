Verso Fiorentina-Lazio, Zaccagni interessa ai viola | L’esterno osservato speciale

C'è un club toscano interessato a Zaccagni per la prossima stagione

Questa sera alle 21 ci sarà il monday night Fiorentina-Lazio, con Zaccagni osservato speciale. È chiaro a tutti che il numero 20 biancoceleste è oggetto di discussione del suo rinnovo di contratto che gli scadrà nel 2025. Ma potrebbero aprirsi scenari diversi nella prossima finestra di mercato.

Fiorentina-Lazio, sarà Zaccagni il sostituto di Gonzalez?

In estate se dovesse arrivare un’offerta per Nico Gonzalez intorno ai 60 milioni, parte della cifra potrebbe essere reinvestita sul sostituto che, il principale obbiettivo potrebbe essere proprio Mattia Zaccagni. Lotito chiedeva 25 milioni a gennaio, ora con il contratto in scadenza la cifra potrebbe abbassarsi.