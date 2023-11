Si avvicina il mercato, sinonimo di rumors, botti e grandi acquisti. Chi sarà protagonista del prossimo mercato è la Juventus, che ha bisogno di diverse pedine per il futuro. E magari chissà una di queste potrebbe essere Mattia Zaccagni, come riportato da Mario Giuffredi, agente del calciatore a TV Play.

Calciomercato Juventus, Giuffredi: “Giuntoli lo volevo già al Napoli”

“Non c’è da stupirsi che Giuntoli abbia fatto di tutto per portarlo a Napoli qualche anno fa. Un tempo tutto era in bilico tra Napoli e Verona. Dire che Mattia piace a Giuntoli è come scoprire l’acqua calda. Ma ora Zaccagni è concentrato solo sulla Lazio e vuole fare bene solo nel suo club. Ma quello che dico senza alcun dubbio è che Mattia vorrebbe assolutamente rimanere a Roma”.