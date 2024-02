Verso Frosinone-Roma, Di Francesco pensa al passato: “Non ci sono ricette per batterla. Allenarla esperienza bellissima”

Le parole dell'ex allenatore della Roma ora in forza al Frosinone, in vista della gara di domenica alle 18

Domani alle ore 18 si sfidano Frosinone-Roma valida per la 25esima giornata di Serie A. In conferenza stampa ha parlato Eusebio Di Francesco tecnico dei frusinati, ecco le sue parole.

Verso Frosinone-Roma, Di Francesco: “Per far male alla Roma dobbiamo sfruttare le nostre armi”

La ricetta necessaria per ottenere punti domani?

“Non ci sono ricette, c’è il lavoro e tanta dedizione. Cerchiamo di avere alternative soprattutto in difesa, dobbiamo tornare ad essere compatti e subire meno gol. Lo ribadisco finché non riusciremo a farlo”.

Ha sentito De Rossi in settimana?

“Per come è arrivato e per i risultati c’è grande entusiasmo. Oggi mi ha mandato un messaggio scherzando. È stato un mio ex calciatore e un mio ex compagno di squadra. Per me allenare la Roma è stata un’esperienza bellissima, chiaro che poi certi amori finiscono”.

Quali sono le fragilità della Roma?

“Tutti devono capire che la fase difensiva si fa in undici, fragilità difensiva ci può stare ma non si difende in quattro. Bisogna essere più cattivi e determinati. Per far male alla Roma dobbiamo sfruttare le nostre armi, non dando punti di riferimento e poi essendo più cinici e cattivi in avanti”.