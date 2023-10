Potrebbe essere l’errore più grande quello di sottovalutare la gara con il Bologna, dopo una grande prestazione offerta in Champions League contro il Benfica, per questo motivo Simone Inzaghi è alla ricerca di conferme anche in campionato, perché un passo falso come quello visto contro il Sassuolo, non può diventare una normalità, per una squadra che in questa stagione più che mai, vorrà tornare a vincere il titolo più ambito in Italia.

Inter chiamata al tour de force ma Inzaghi vuole tutto

L’Inter dovrà ripartire dalla prestazione di martedì e dalla trasferta di Salerno, davanti si troverà però un Bologna che ormai non risulta più essere una sorpresa, una squadra che gioca un calcio bellissimo con Thiago Motta primo artefice di un disegno creato alla perfezione, il 3 – 0 della scorsa settimana contro l’Empoli infatti, ha messo in mostra tutte le qualità dei rossoblù e tutte le insidie che potrebbero preoccupare, e non poco, gli uomini di Simone Inzaghi. Simone Inzaghi che per la gara di domani, recupera l’accoppiata Frattesi – Sensi ed è pronto a lanciare Asllani dal primo minuto, con Sanchez possibile partner di Lautaro; in casa Bologna invece si registrano problemi in difesa per Thiago Motta, che deve rinunciare a tre titolari su quattro: out per infortunio ci sono, oltre al lungodegente Soumaoro, anche Posch, Lucumi e Kristiansen. Dentro De Silvestri, Calafiori e Lykogiannis. Orsolini titolare dopo la tripletta all’Empoli. Dopo il passo falso di Sassuolo, l’Inter ha dimostrato carattere, ha dimostrato di riuscire a rialzare la testa fin da subito, ha dimostrato di essere squadra e di voler imporre il proprio gioco anche in campo europeo, ma ora più che mai non deve abbassare la guardia e domani contro il Bologna, la ricerca di conferme anche in campionato, dovrà essere trasformata in una certezza assoluta.

Le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Lautaro.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee.