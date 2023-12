Dopo il successo ottenuto ieri all’Olimpico contro la Lazio, la squadra di Simone Inzaghi è tornata quest’oggi ad allenarsi ad Appiano Gentile. L’Inter, si sta preparando in vista della sfida di Coppa Italia contro il Bologna prevista per mercoledì alle ore 21 a San Siro. De Vrij e Dumfries si sono allenati ancora a parte nella seduta odierna, mentre per Sanchez, nonostante le poche preoccupazioni da parte dello staff nerazzurro sulle sue condizioni, non ci sarà nulla da fare.

Sanchez salta anche il Bologna

L’attaccante cileno, non ha preso parte alla trasferta di Roma visto l’affaticamento muscolare e stando a quanto riporta TMW, l’attaccante non ci sarà nemmeno contro il Bologna. Il giocatore è ancora un po’ affaticato e dunque non farà parte dei convocati per la sfida degli ottavi di finale contro la squadra di Thiago Motta.