Verso Inter-Juventus, le ultimissime sulle formazioni

Si avvicina il derby d’Italia, Inter – Juventus per la corsa scudetto

Chivu e Spalletti preparano la supersfida tra Inter e Juventus, una sfida che vale più delle altre, in palio non solo i tre punti. Il derby d’Italia dal sapor di scudetto, Inter in campo per blindare il primo posto e allungare la fuga, Juve che punta ai tre punti per il quarto posto e per sognare in grande.

Inter – Juventus, le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti