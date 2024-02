Verso Juventus-Frosinone, Alex Sandro domani torna in gruppo | Le ultime dalla Continassa

Allegri per il Frosinone ritroverà Alex Sandro

La Juventus domenica vuole tornare alla vittoria che manca da un mese, e per farlo servirà l’aiuto di tutti. La squadra di Allegri sta lavorando alla Continassa per preparare la gara contro il Frosinone, il tecnico dovrebbe provare il 3-5-2 con Daniele Rugani, pronto a candidarsi per una maglia da titolare insieme a Gatti e Bremer. Alex Sandro invece, viaggia spedito verso il recupero.

Alex Sandro oggi si è parzialmente allenato con il gruppo

Alex Sandro dunque, sta viaggiando verso il recupero. Il brasiliano oggi ha svolto una parte di allenamento con il gruppo, per poi tornare al lavoro personalizzato. Domani, stando a quanto scrive TMW, il difensore della Juventus tornerà ad allenarsi completamente con il gruppo per tutta la durata dell’allenamento.