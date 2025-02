Verso Juventus – Inter, i dubbi degli allenatori | Le formazioni

Ancora dubbi sull’11 da mandare in campo per Thiago Motta e Inzaghi, si avvicina Juventus – Inter. Una sfida che vale doppio, un match come sempre molto sentito tra due ‘nemiche’ abituate a grandi traguardi.

Le probabili formazioni di Juventus-Inter

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Savona (Cambiaso); Koopmeiners, Thuram; Nico Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani.

Diffidati: Cambiaso.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Milik, Cabal, Bremer, Kalulu, Cambiaso (in dubbio).

Allenatore: Thiago Motta.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij (Acerbi), Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram (Taremi), Lautaro.

Diffidati: Bastoni, Mkhitaryan.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Di Gennaro, Arnautovic (da valutare), Thuram (da valutare).

Allenatore: Simone Inzaghi.