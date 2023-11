Secondo quanto riporta Sky Sport, la squadra di Simone Inzaghi si sta preparando in vista del derby d’Italia contro la Juventus di domenica sera. Ai nerazzurri mancheranno Bastoni, Cuadrado e Pavard causa infortunio, ma c’è ancora un giocatore che per gli impegni con la propria Nazionale non è ancora disponibile.

Verso Juventus-Inter, Sanchez rientrerà domani

Si tratta di Alexis Sanchez, il centravanti dell’Inter reduce dagli impegni con il suo Cile tornerà solo domani agli ordini di Inzaghi. Così, il tecnico piacentino potrà finalmente lavorare con il gruppo al completo per preparare al meglio una partita importante ma allo stesso tempo complicata vista le assenze e la posta in palio.