Danilo D’Ambrosio, ex calciatore dell’Inter e attualmente al Monza, intervistato da La Gazzetta dello Sport ha commentato così i motivi che lo hanno spinto ad accasarsi nel club brianzolo:” Avevo già avuto altre offerte prima di questa. Ma quando è arrivata la possibilità di venire qui, ho accettato perché l’a.d. Adriano Galliani è una certezza e perché ricordavo bene il lavoro fatto sul campo da Raffaele Palladino“. L’ex difensore nerazzurro, infatti, era già rimasto impressionato dal gioco della sua attuale squadra nella precedente stagione, quando l’Inter era riuscita a fare solo un punto del doppio confronto di campionato contro il Monza.

D’Ambrosio sul legame in famiglia con l’Inter e sul futuro

Il classe’88, che ha giocato nell’Inter dal 2014 al 2023, conserva ancora un forte legame con l’Inter:” Ludovico di 4 anni e Leonardo di 6 insieme con mia moglie Enza vivono a Milano. Leonardo è un interista scatenato, ma mi dicono Noi tifiamo papà“. Sul futuro, invece, le idee sono abbastanza chiare: “A Palladino quando ci siamo parlati la prima volta, ho detto che vorrei ancora “divertirmi”. Ho segnato in Coppa Italia, ma in testa ho il campionato: voglio segnare il prima possibile. In fin dei conti da ragazzo ero un attaccante“.