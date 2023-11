Andrea Colpani, centrocampista classe 1999 del Monza, ha rilasciato un intervista ai canali ufficiali della FIGC dove ha parlato della sua prima esperienza a Coverciano e del primo impatto con mister Spalletti.

Italia, Le parole di Colpani

Di seguito le parole del centrocampista del Monza:

“Stavo finendo l’allenamento prima della partita contro il Torino e ho visto il post con la lista. Per vie traverse avevo saputo di essere tra i pre-concovocati, ma ho voluto la certezza. Ci speravo, con il Monza sto dando il massimo”.

“Ha una personalità importante, ma ti fa stare tranquillo e non ti mette pressione. Non mi ha ancora parlato, ma cerco io di fargli vedere cosa so fare. Paura? Questo sentimento di paura di cui ha parlato anche Spalletti è giusto averlo. La paura ci porta nuove energie: entrare in campo troppo rilassati non va bene“