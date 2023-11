Uscita da poco la rubrica Twitch di Fabrizio Romano per SOS Fanta e si parla di Inter. Come riporta fcinter1908.it, Romano, conferma certe voci sull’interesse del club milanese per Andrea Colpani e si parla anche di alcune valutazioni per la questioni rinnovi. Di seguito le parole dell’esperto di mercato, Fabrizio Romano, sull’Inter.

Calciomercato Inter, tutto su Colpani

“Colpani piace molto, poi da qui a prenderlo ce ne passa. Un po’ come Frattesi del Sassuolo, è stato vicino a tante squadre prima di andare all’Inter in 24 ore. Dire oggi dove andrà è impossibile, può succedere di tutto. Sicuramente piace, al momento non risulta una trattativa: i rapporti col Monza comunque sono ottimi”.

Poi continua: “Cuadrado? L’Inter adesso non vuole decidere, è contenta di come stanno reagendo i giocatori: per me qualcosa faranno, anche se staranno tutti bene. Però non è stato ancora deciso se un attaccante, un esterno o un centrocampista. Asllani fino a quattro settimane fa era un serio candidato a partire a gennaio, ma nelle ultime partite ha cambiato la sua storia ad oggi. Hakimi? A oggi non c’è assolutamente nulla di cui parlare: anzi, è imminente il rinnovo di Dimarco e stanno valutando per Dumfries. C’è stato un incontro positivo ma devono rivedersi. Con Lautaro e Barella parleranno nei prossimi mesi, il prossimo sarà Dimarco”. Queste le parole del noto giornalista.