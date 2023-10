Andrea Colpani torna ad essere visionato dagli scout dell’Inter, la conferma viene data direttamente da Fabrizio Romano durante un video su YouTube per SOS Fanta.

Inter, osservatori per Colpani

Come riportato fcinter1908.it, Fabrizio Romano conferma le voci riguardanti l’interessamento dell’Inter per il calciatore del Monza, protagonista di un percorso che lo vede partita dopo partita sempre più leader. Nel video Romano afferma: “Due squadre lo stanno andando a vedere spesso in termini di scouting, poi vedremo se apriranno una trattativa nel 2024: sia l’Inter che la Juventus hanno spedito più volte i loro uomini a dare un’occhiata ai progressi di Colpani. Si parla molto bene di lui anche dietro le quinte e di come si comporta e come si allena: ecco perché Inter e Juve più volte sono andate a seguirlo. Vedremo poi come il Monza deciderà, nel caso, di gestire il suo gioiello”.