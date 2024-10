Verso Juventus-Lazio, Baroni domani in conferenza stampa

In vista della sfida di sabato sera contro la Juventus, parlerà domani alle ore 15 mister Marco Baroni, tecnico della Lazio che risponderà alle domande dei cronisti presenti a Formello.

Verso Juventus-Lazio, biancocelesti pronti

Tanti i temi di questa super sfida con le squadre che lottano per le zone alte della classifica anche se i biancocelesti si giocheranno l’ennesima gara a viso aperto, per dimostrare quanto di buono fatto in questo inizio di stagione. Da vedere però come schiererà la formazione Thiago Motta, tra assenze e squalifiche.