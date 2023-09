Verso Juventus-Lecce: i bianconeri per risorgere ma D’Aversa vuole sognare ancora

Martedì 26 Settembre alle 20:45 andrà in gioco Juventus – Lecce per la 6° giornata di Serie A. I bianconeri per risvegliarsi dell’incubo di Sassuolo, mentre i salentini per inseguire il sogno. Dopo la brutta figura fatta i terra emiliana, il club torinese si affida al proprio allenatore per superare il momento.

Juventus-Lecce, sfida da vertice

Sembrerà strano, ma Juventus-Lecce deve essere considerato come un big match. Le pretese in campionato delle due pretendenti sono opposte, il Lecce a quota 11 punti sta vivendo un sogno, dopo 5 giornate è ancora imbattuto e l’obiettivo salvezza diventa ogni giornata più stretto. La Juve a una sola distanza dal club salentino deve riscattare la sconfitta ricevuta Sabato passato ed Allegri ha intenzione di schierare tutti i top player della rosa. Solo Szczesny e Chiesa sono in dubbio in vista della sfida di domenica a Bergamo con l’Atalanta.

Probabili formazioni:

Juventus (3-5-2): Szczesny/Perin; Rugani/Gatti, Bremer, Danilo; Weah/McKennie, Fagioli/Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Alex Sandro, De Sciglio, Pogba

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Rafia/Oudin, Ramadani, Kaba; Almqvist, Krstovic, Strefezza.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Banda