Dopo il pareggio contro il Bologna, Thiago Motta lavora per il prossimo impegno di Champions League, in cui la Juve – mercoledì alle 21 – scenderà in campo contro i Citizens a Torino.

Juventus – Manchester City, rientrano Cambiaso, McKennie e Douglas Luiz

Buone notizie invece sul fronte infortuni, infatti Cambiaso è tornato ad allenarsi in gruppo. Il difensore, infatti ha recuperato dall’infortunio subito contro il Bologna, ma difficilmente sarà schierato titolare.

Inoltre, anche McKennie e Douglas Luiz sono tornati a disposizione dell’organico. Dunque Motta recupera delle importanti pedine per cercare di conquistare i tre punti per risollevare un periodo altalenante per la Juventus.