Dopo la vittoria contro il Frosinone, la Juventus ora non vuole più fermarsi e chiudere bene il 2023 anche se di fronte ci sarà la Roma di Mourinho, galvanizzata dalla vittoria contro il Napoli. Allegri spera di battere però l’allenatore portoghese e proprio in vista della gara di sabato potrebbe recuperare diverse pedine, a cominciare da Chiesa.

Verso Juventus-Roma, bene Weah. Allegri spera in Chiesa

“L’esterno azzurro, assente per precauzione a Frosinone per un fastidio al tendine rotuleo, è in via di recupero e prenota una maglia da titolare al fianco del ritrovato (?) Vlahovic, mentre per il match contro i giallorossi è in forte dubbio la presenza di Manuel Locatelli, uscito col Frosinone per un altro colpo al costato che gi provoca molto dolore. In caso di forfait dell’azzurro toccherà a Nicolussi Caviglia, come contro Inter e Monza. Anche McKennie ha terminato la partita dello Stirpe affaticato, ma dovrebbe esserci per la gara dello Stadium, dove invece mancherà Cambiaso squalificato. Alla ripresa degli allenamenti Allegri farà la conta degli infortunati, le possibilità per sostituire l’ex Genoa sulla destra sono il ritorno in campo da titolare di Timothy Weah, oppure lo spostamento di McKennie sulla fascia destra e l’inserimento di Miretti nel ruolo di mezz’ala”. Questo il punto fatto da Sportmediaset in vista della sfida di sabato sera.