Massimo Brambati è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare della Juventus in vista di questa giornata di campionato.

Brambati sulla Juve

Chi rischia di più tra Inter e Juve in questo turno di campionato?

“Rischia di più la Juventus. L’Inter ha seconde linee, anche se mancherà Lautaro avranno una reazione. La Juve senza Chiesa e contro un Frosinone che è una brutta gatta da pelare rischia. E’ vero che dietro il Frosinone lascia sempre qualcosa. Vedremo quanto sarà granitica e attenta la retroguardia juventina e quanto sarà cinica a sfruttare le occasioni che i padroni di casa lasceranno”.

Sull’infortunio di Chiesa…

“Cosa vuol dire su Chiesa? Cosa vuol dire che non sei sereno? Quantomeno vai in panchina. Avrà sicuramente lasciato degli strascichi l’infortunio grave ma non può fermarsi a ogni fastidio. Deve crescere, tiri fuori un po’ più di coraggio”.

Soulè è pronto per la Juve?

“Se mi portano dall’estero 25mln una riflessione sulla cessione la farei. L’ho seguito, ci sono prestazioni che mi sono piaciute, e altre no. Alla Juve l’asticella deve essere sempre alta”.