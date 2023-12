Verso Juventus-Roma, recuperati Vlahovic, Chiesa e Locatelli | Le ultime

Può sorridere Allegri in vista del big match con la Roma

Massimiliano Allegri può sorridere in vista della sfida di domani sera con la Roma. Dall’infermeria arrivano buone notizie: recuperati Vlahovic, Chiesa e Locatelli che quindi saranno tutti e tre a disposizione per la sfida. Lo dice il Corriere dello Sport, ricordando che ieri si sono allenati regolarmente con il gruppo e perciò sono da considerarsi completamente recuperati per la sfida.

I dubbi di Allegri sulla formazione

Ora il tecnico della Juventus dovrà solo sciogliere gli ultimi dubbi di formazione: al momento si viaggia verso la coppia Vlahovic-Chiesa, ma il ballottaggio con Milik e Yildiz resta aperto.