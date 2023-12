Toccherà a Josè Mourinho, parlare questa mattina alle ore 10,30 in vista del match di domani sera contro la Juventus, dove il tecnico affronterà diversi argomenti, dalla formazione fino al mercato visto che l’affare Bonucci sembra sfumato definitivamente.

Verso Juventus-Roma, Dybala dall’inizio?

Non c’è solo lui però perchè in queste ore si parla anche dell’interruzione del prestito di Renato Sanches, ampiamente bocciato da Josè Mourinho. Non c’è solo il mercato che entusiasma i tifosi della Roma perchè nella conferenza stampa capiremo se Paulo Dybala potrà partire dall’inizio o se la Joya inizierà dalla panchina la sfida contro la Juventus, suo ex club.