Leonardo Bonucci non andrà alla Roma. Secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”, la famiglia Friedkin avrebbe deciso di comune accordo di non procedere all’acquisto del difensore ex Juventus dopo che Tiago Pinto aveva trovato l’accordo con Alessandro Lucci, agente del calciatore. Decisione quella della dei Friedkin puramente economica visto che non centrerebbe nulla il parere in totale discordia dei tifosi giallorossi.