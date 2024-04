La Lazio recupera il suo calciatore migliore e confida ancora in Castellanos

Archiviata la Coppa Italia, in casa Lazio si pensa già al match contro l’Hellas Verona visto che sono solo 3 i punti dalla Roma.

Lazio, torna Zaccagni e sfida il suo passato

E proprio per la gara dell’Olimpico arrivano buone notizie per Igor Tudor. Secondo quanto riporta LaLazioSiamoNoi.it, Mattia Zaccagni sarà a disposizione dell’allenatore ex Udinese e Hellas Verona al contrario di Felipe Anderson, che verrà valutato nei prossimi giorni.