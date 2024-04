Lazio, Zaccagni dopo il rinnovo: “Vesto e vestirò questa maglia per molti anni. Insieme con orgoglio”

Dopo il rinnovo di Zaccagni arrivato ieri sera che lo legherà alla Lazio fino al 2029, la sensazione è che l’ex Verona possa rimanere quasi fino a fine carriera. L’ufficialità del rinnovo era nell’aria, e dopo i casi delicati di Luis Alberto e Felipe Anderson, in casa biancoceleste ci si prende un sospiro di sollievo visto che almeno uno dei grandi talenti della squadra rimarrà ancora a lungo. L’attaccante biancoceleste ha espresso sulle sue pagine social il suo orgoglio di vestire ancora la maglia della Lazio per le prossime stagioni, ecco le sue parole.

Zaccagni con orgoglio ancora insieme alla Lazio fino al 2029

“Vesto questa maglia dal 31 agosto del 2021, e la vestirò ancora per molti anni. Con l’orgoglio di chi crede che avendo come simbolo un’aquila non si può far altro che volare sempre più in alto. Insieme“.