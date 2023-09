Verso Lazio-Torino, quanti cambi per Sarri! | Zapata sogna un altro gol ad una grande

La Lazio continua a non girare, mentre il Torino, dopo aver strappato un punto alla Roma, è a caccia di altri punti, ed è pronta a mettere in difficoltà una Lazio che è nel peggior momento dall’arrivo di Sarri sulla panchina.

Sarri ne cambia 6, Juric ne conferma 9

Dopo il pareggio amaro contro il Monza, i biancocelesti vogliono ritrovare la vittoria, perciò Sarri è pronto a schierare un 11 titolare inedito per sorprendere i granata.

Diversi i ballottaggi, a partire dalla difesa con Casale al posto di Patric che affiancherà un Romagnoli non al 100%, che in caso di forfait, lascerà il posto a Gila. A centrocampo confermato ovviamente Luis Alberto, con Vecino in vantaggio per ora su Cataldi e Rovella in mediana e Kamada pronto a ripartire da titolare. Sulle fasce pronti Pedro e Felipe Anderson.

Per il Torino stessa formazione vista contro la Roma, con Milinkovic tra i pali, Schuurs, Buongiorno e Rodriguez a comporre il terzetto difensivo. A centrocampo Ilic che farà rifiatare Tameze e sulla trequarti Vlasic spinge per riavere il posto da titolare, e al suo fianco uno tra Seck e Radonjic a supporto del’unica punta Zapata.

Lazio-Torino, probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Casale, Luca Pellegrini; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. Allenatore: Maurizio Sarri

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Ricardo Rodriguez, Schuurs, Buongiorno; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata. Allenatore: Ivan Juric