Verso Lecce-Inter, Acerbi verso l’esclusione. Altro problema dopo Thuram

L‘Inter inizia a muoversi in vista della trasferta contro il Lecce.I ritmi sono alti, non c’è più tempo per godersi la vittoria contro l’Atletico ed i Nerazzurri devono tornare concentrati sul campionato, ancora lungo ma sempre di più in discesa per gli uomini di Inzaghi.

Lecce-Inter, le condizioni di Acerbi e Thuram

Come riporta Fc, Acerbi è lontano da una convocazione nella trasferta di Lecce. Il difensore prosegue a pieno ritmo nel lavoro personalizzato ma non ha ancora partecipato ad una seduta di gruppo. Attenzione massima per l’Inter che non vuole rischiare nessun giocatore, a maggior ragione in un momento della stagione così delicato. Le condizioni verranno rivalutate appena Acerbi tornerà a lavorare in gruppo.

Per Marcus Thuram è stato confermato lo stop di quindici giorni. Il francese si è sottoposto a terapie ma anche per lui verrà riservata massima tutela per il suo rientro. Inzaghi spera di riavere il prima possibile Thuram, grande protagonista del gioco espresso dall’Inter.