Verso Milan-Roma: occasione da titolare per Smalling in difesa

La Roma archivia il derby vinto e comincia a pensare alla sfida al Milan di giovedì in Europa League. Dal derby capitolino si passerà al derby italiano in coppa, una Roma che andrà a San Siro con Smalling molto probabilmente dal primo minuto.

Verso Milan-Roma, De Rossi pronto a dare una chance a Smalling dal 1′

Smalling ha giocato veramente poco in questa stagione, tra infortuni e le varie ricadute che ha avuto nell’arco della stagione, tra cui l’ultima contro il Lecce, l’inglese contro il Milan finalmente partirà titolare considerando anche l’assenza di Ndicka squalificato, e Huijsen che non è in lista uefa. De Rossi con la Lazio ha optato per Llorente al centro della difesa, con i rossoneri pensa proprio a Smalling per affiancare Mancini, anche se sotto la sua gestione quando è entrato il numero sei giallorosso, nella maggior parte delle volte la squadra si è sempre messa a tre in difesa per farlo sentire più a suo agio. Se dovesse arrivare la titolarità per l’inglese sarà la prima in stagione in Europa League.