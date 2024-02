Verso Monza-Milan, Pioli pronto a schierare Jovic dal 1′ | Le ultime da Milanello

Il Milan è tornato a lavorare a Milanello dopo la vittoria di ieri che ha messo quasi in cassaforte il passaggio del turno contro il Rennes in Europa League. La squadra di Pioli vuole però continuare la marcia anche in campionato, e dopo essere arrivato a solo 1 punto di distanza dalla Juve il tecnico ora vorrà cercare il sorpasso. Per lui si prospettano alcuni cambi, ma senza abbassare la guardia perché la squadra di Palladino contro le big a volte ha dimostrato di sapercela fare alla grande.

Milan, Pioli opta per alcuni cambi contro il Monza

Secondo quanto riporta TMW, il Milan contro il Monza scenderà in campo con Thiaw dal primo minuto in difesa, Bennacer a centrocampo e Jovic insieme a Chukwueze in attacco. Il tecnico rossonero opterà per questi cambi in vista del match di domenica sera, mentre per gli altri che scalpitano per una maglia da titolare, dovrebbero ritrovarla in Francia nel ritorno contro il Rennes.