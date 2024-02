Milan, il rendimento di Jovic avvicina l’attaccante al rinnovo | Le ultime

Luka Jovic entra e segna. È successo a Frosinone, e non è la prima volta. Sabato pomeriggio il suo gol è stato decisivo nel 3-2 del Milan contro i ciociari. L’attaccante serbo ha raggiunto quota 7 gol stagionali, di cui 5 in Serie A. In campionato è primo per reti realizzate entrando dalla panchina, ben 4, dimostrandosi un’arma letale a gara in corso.

Milan-Jovic: il punto sul rinnovo

Dopo averlo prelevato a zero dalla Fiorentina, i rossoneri hanno diritto di esercitare un’opzione di rinnovo automatico per un anno a fine stagione, e così per altri due anni. Le prestazioni di Jovic però potrebbero convincere il Milan a proporgli un nuovo contratto a lungo termine già prima di giugno.