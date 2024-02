Il Milan riparte da due certezze: Giroud e Jovic | L’ex viola completamente rigenerato

“Giroud più Jovic: in due è meglio”. E’ questo il titolo di Tuttosport che sottolinea come i due attaccanti del Milan siano imprescindibili per la squadra di Pioli.

Milan, Pioli punta su Jovic | Ma serve un grande nome per luglio

L’attaccante del Milan ed ex Fiorentina ha risposto ancora una volta presente all’appello dal gol col Frosinone dell’andata fino a quello di ieri sera. E proprio di questo ha parlato a Dazn l’attaccante serbo: “Questo 2024 è iniziato alla grande per me, lavoro sempre per farmi trovare pronto e sto giocando bene. Sono molto felice per la vittoria, e poi anche per il gol. Ora dobbiamo continuare così”. Nonostante ciò il Milan continua a lavorare ad un grande attaccante per la prossima stagione.