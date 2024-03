Verso Monza-Roma, difesa a quattro per De Rossi | Le ultime da Trigoria

Dopo la conferenza stampa, Daniele De Rossi ha guidato l’allenamento della rifinitura sotto la pioggia, alla vigilia della gara contro il Monza prevista per domani alle ore 18. Il tecnico della Roma è alle prese con le scelte di formazione dove ci potrebbero essere diversi cambi e diverse conferme.

De Rossi conferma Smalling dal 1′

Secondo quanto riporta TMW, De Rossi per la sfida di domani dovrebbe riproporre la difesa a quattro. Confermato Smalling dal 1′ in coppia con Mancini in difesa, che saranno affiancati da Kristensen e Angelino sulle fasce. In porta ancora Svilar, a centrocampo spazio a Cristante, Paredes e Pellegrini. In attacco torna Lukaku assieme a Dybala ed El Shaarawy.