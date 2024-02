La conferenza stampa del tecnico della Roma si terrà domani mattina a Trigoria per parlare della trasferta brianzola

Sabato alle ore 18 scenderanno in campo Monza e Roma all’U-Power Stadium. Il tecnico dei giallorossi Daniele De Rossi parlerà domani mattina alle ore 10 presso la sala stampa a Trigoria per analizzare il match preparato dai suoi giocatori in settimana e fare il punto sui rientri e sugli infortunati.