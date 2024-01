Verso Napoli-Inter, tutto sulla finale

Napoli-Inter oltre ad accendere il duello in campo, lo accenderà anche in panchina

Sarà Napoli-Inter la finale della Supercoppa Italiana 2023-2024. La vincente dello Scudetto contro la vincente della Coppa Italia. La squadra di Mazzarri ci arriverà forte della vittoria per 3-0 contro la Fiorentina, dove con qualche cambio forse si è riusciti a tornare sulla retta via; la squadra di Inzaghi invece, ci arriverà forte dello stesso risultato ma con una convinzione in più dato la brillante prestazione contro i biancocelesti e l’attuale momento stagionale.

Verso Napoli-Inter, è Mazzarri vs Inzaghi

Il duello oltre che in campo sarà tutto in panchina. Mazzarri sfiorò già il successo con il Napoli nel 2012, ma si dovette arrendere alla Juve per 4-2 ai tempi supplementari dopo il 2-2 nei tempi regolamentari. La vittoria del trofeo, oltre ad avere un nuovo titolo in bacheca, per il tecnico partenopeo significherebbe un passo in più per poter definitivamente dare una svolta a questa stagione. Per Inzaghi invece, che il trofeo l’ha già vinto 4 volte (2 volte con la Lazio e 2 con l’Inter) significherebbe record: ebbene sì, il tecnico piacentino in caso di eventuale successo agguanterebbe Lippi nella classifica per numero di Supercoppe conquistate.