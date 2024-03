Verso Napoli-Juventus, Chiesa e Danilo in gruppo | Le ultime dalla Continassa

La Juventus è al lavoro alla Continassa per preparare l’insidiosa trasferta di Napoli. La squadra di Massimiliano Allegri, arriva alla sfida con la vittoria in extremis ottenuta nel recupero contro il Frosinone e di certo non vorrà fermarsi. Nel frattempo, secondo quanto riporta TMW, arrivano buone notizie sul fronte recuperi dove Chiesa e Danilo oggi avrebbero lavorato in gruppo con la squadra.

Allegri recupera Chiesa e Danilo per il Napoli

Dopo il duro scontro in allenamento con Alex Sandro che aveva costretto Chiesa a fermarsi, l’azzurro è tornato in campo oggi svolgendo tutto l’allenamento con il gruppo. Il calciatore sarà disponibile per la sfida di domenica ma sarà valutato meglio domani nella seduta pomeridiana. Anche Danilo però ha svolto l’allenamento con il gruppo, e dunque potrà prendere parte alla trasferta di Napoli dopo la botta alla caviglia che lo aveva costretto al forfait.