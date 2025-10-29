Verso Pisa – Lazio, gli assenti dei biancocelesti

La Lazio si prepara a scendere in campo. Domani i biancocelesti affronteranno il Pisa. In vista del match, Sarri lavora sulla formazione ma non potrà far affidamento su cinque giocatori.

Leggendo la lista dei convocati mancano alcuni nomi: Nuno Tavares, Cancellieri, Rovella, Castellanos e Hysaj. Mentre l’assenza dei prima quattro non è una novità, sorprende invece quella del terzino albanese che non partirà in trasferta a causa di una lieve tendinopatia al ginocchi sinistro. Nel frattempo la Lazio ultima la preparazione per il match. Il club capitolino punta ai tre punti per proseguire la scia positiva iniziata con la vittoria contro la Juventus.

