Mourinho lo ha ribadito ieri in conferenza stampa: contro la Fiorentina sarà una gara difficile che però bisogna vincere per continuare il trend positivo soprattutto in vista dei prossimi scontri diretti contro Napoli, Atalanta e Juventus su tutti.

Verso Roma-Fiorentina, davanti ancora Lukaku e Dybala

E allora ecco che Mourinho in vista della sfida contro la squadra di Italiano ha preparato una formazione all’arrembaggio con dentro Pellegrini e Zalewski al posto di Spinazzola e Bove. Probabile il ritorno di Kristensen dal 1′ mentre nel secondo tempo ci sarà spazio anche per Renato Sanches.