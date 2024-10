Verso Roma-Inter, Inzaghi vola con Frattesi e Barella

Come riportato dalla ‘Gazzetta dello sport’, Nicolò Barella oggi tornerà ad allenarsi in gruppo dopo 3 settimane. Il giocatore aveva subito un infortunio muscolare durante il derby ma adesso è ponto a tornare in campo.

L’Inter riaccoglie Barella: la mezzala interista si candida già per una maglia da titolare domenica a Roma

L’Inter recupera Barella in un momento decisivo per la stagione: i neroazzurri infatti nel giro di una settimana se la vedranno con Roma, Young Boys e Juventus. Simone Inzaghi starebbe pensando di inserirlo titolare già nella trasferta dell’Olimpico, con Frattesi pronto a subentrare. Ballottaggio invece per quanto riguarda il ruolo di mezzala sinistra vicino all’insostituibile Hakan Calhanoglu: Zielinski e Mkhitaryan si giocano un posto da titolare.