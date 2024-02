Verso Roma-Inter: Lukaku ritrova i nerazzurri | Il belga a caccia del gol dell’ex

Il destino del campionato passa per la sfida dell’Olimpico di Sabato tra la Roma di Daniele De Rossi e l’Inter di Simone Inzaghi. Le due squadre arrivano da periodi differenti, l’Inter in volata inarrestabile dall’inizio di questa stagione, la Roma sulle ali dell’entusiasmo nel tentare la rimonta dopo un avvio di stagione difficile e l’avvicendamento in panchina, che ha visto subentrare De Rossi al posto di Josè Mourinho.

Roma-Inter: De Rossi contro Inzaghi, Lukaku contro Lautaro

Mister De Rossi nell’intervista post-partita rilasciata a Dazn dopo la sfida vinta ieri sera contro il Cagliari ha elogiato l’Inter di Simone Inzaghi definendola non solo la squadra più forte, ma anche quella che gioca meglio, ponendo fortemente l’attenzione sui meriti del tecnico di Piacenza.

Non dovrebbero esserci dubbi sul copione della partita, almeno per quanto riguarda l’Inter, che proverà ad imporre il proprio gioco, come fa da due anni in tutta Europa, per dominare la partita e far male alla squadra di De Rossi. Sulla Roma i dubbi sono maggiori, si tratta della prima super sfida dell’era De Rossi e probabilmente sarà complesso mantenere l’atteggiamento così sfrontato e propositivo che si è visto nell’ultima sfida contro il Cagliari.

E’ poi senza dubbio la sfida tra due grandi attaccanti, grandi amici ora divisi, Lautaro Martitnez e Romelu Lukaku. Se l’attaccante argentino sta vivendo la sua migliore stagione in carriera in termini realizzativi, anche grazie al lavoro dell’allenatore e di tutta la squadra, il belga della Roma ritrova la sua ex squadra in un momento realizzativo non proprio brillantissimo e cerca il primo gol, da ex, contro i nerazzurri; Inter e Roma contano sui propri bomber e la sfida dell’Olimpico non può che promettere spettacolo.