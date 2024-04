De Rossi e Pellegrini pronti a parlare alla stampa domani alle 13 in vista della vigilia di Europa League tra Roma e Milan

Verso Roma-Milan, il programma delle due squadre

La Roma si prepara per la rifinitura in vista del ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Milan, domani alle 15:40 a Trigoria. Prima dell’allenamento alle ore 13 ci sarà la conferenza stampa di De Rossi accompagnato dal capitano Lorenzo Pellegrini. Per i rossoneri invece rifinitura mattutina, domani nel pomeriggio la partenza e alle 18:45 la conferenza stampa di Pioli e Leao allo stadio Olimpico.