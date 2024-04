Verso Roma-Milan, per Pioli c’è Tomori. De Rossi punta tutto su Smalling e Bove

Manca sempre meno alla sfida di ritorno di Europa League tra Roma e Milan e dove si ripartirà dall’1-0 dell’andata. La squadra giallorossa nonostante il piccolo vantaggio vuole fare bene visto che potrà contare poi sui 66.000 dello Stadio Olimpico. I rossoneri ritrovano Tomori al centro della difesa accanto a Gabbia.

Roma-Milan, le probabili formazioni:

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; El Shaarawy, Lukaku, Dybala.

A disp.: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Llorente, Angelino, Aouar, Renato Sanches, Baldanzi, Zalewski, Abraham.

All.: Daniele De Rossi

Ballottaggi: –

In dubbio: Azmoun (lesione ai flessori della coscia sinistra)

Diffidati: Paredes, Spinazzola.

Squalificati: Cristante.

Indisponibili: Huijsen (non inserito in lista UEFA), Kristensen (non inserito in lista UEFA), Ndicka (trauma toracico).

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

A disp.: Sportiello, Nava, Terracciano, Thiaw, Simic, Florenzi, Bartesaghi, Musah, Chukwueze, Okafor, Jovic.

All.: Stefano Pioli

Ballottaggi: Gabbia/Thiaw.

In dubbio: –

Diffidati: Calabria, Leao, Maignan, Musah.

Squalificati: –

Indisponibili: Kalulu (lesione legamento collaterale del ginocchio), Pobega (problema al tendine del retto femorale sinistro), Kjaer (problema alla coscia sinistra).